Экспресс-тест на съемках: у 56-летнего Гордона подозревают коронавирус 

Тест на диагностику CoViD-19 соведущий Юлии Барановской в программе «Мужское/Женское» сдал прямо на съемочной площадке. Как выяснилось, 56-летний Александр Гордон приехал в Останкино для того, чтобы принять участие в съемках нового выпуска передачи «Док-ток» на Первом канале.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, у телеведущего был сильный приступ кашля. Однако Александр Гарриевич не придал этому особого значения. Позже выяснилось, что у Гордона может быть коронавирус.

В связи с этим телеведущий был вынужден в срочном порядке покинуть Останкино. Программу «Док-ток» вместо него проведет Елена Малышева. Тема этого выпуска — «Коронавирус: откуда берется иммунитет?». Результат анализа на CoViD-19 у Гордона станет известен во вторник, 26 мая.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в стационаре с подтвержденным коронавирусом оказалась актриса Алена Бабенко. Примечательно, что из-за болезни актрисе пришлось покинуть проект «Танцы со звездами». По словам артистки, сначала у нее появилась температура, позже слабость. По этой причине знаменитость решила лечь в больницу. Сейчас Алена чувствует себя хорошо и говорит, что болезнь постепенно отступает.

А вот 70-летняя Надежда Бабкина провела под наблюдением врачей месяц. Певица-народница легла в больницу с пневмонией на фоне коронавируса. Из-за ухудшения состояния пациентки, медики даже вводили ее в состояние искусственной комы. Однако Надежда Георгиевна смогла побороть недуг и пойти на поправку. Певица уже вернулась на съемочную площадку программы «Модный приговор» на Первом канале.