Барановская в лавандовых брюках-дудочках отметилась на съемках «Модного приговора»

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Александр Васильев и Надежда Бабкина вернулись на съемочную площадку программы «Модный приговор» на Первом канале. Во время перерыва, пока гримеры подправляли прическу и макияж певицы-народницы, она подметила, что ее соведущий заметно постройнел. Сам историк моды не стал скрывать, что сбросил несколько килограммов за время карантина.

Свежими отчетными кадрами в Stories поделилась и Юлия Барановская, которая выступает на стороне защиты, поддерживая героинь «Модного приговора». Так, в Останкино телеведущая появилась в лавандовых брюках-дудочках и удлиненной жакете. Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина отдала предпочтение актуальному монохромному луку, дополнив трендовый образ туфлями-лодочками на шпильке.

Напомним, что Юлия Барановская сама воспитывает троих детей. У телеведущей есть четырнадцатилетний сын Артем, двенадцатилетняя дочка Яна и семилетний Арсений. Именно младший наследник знаменитости пошел по стопам отца. Мальчик занимается в детской академии «Барселона». В одном из интервью телеведущая уточнила, что она отдает себе отчет в том, что ее сына будут сравнивать с папой, когда тот немного подрастет. К этому Юлия относится спокойно.