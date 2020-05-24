«Что было? Слабость и температура»: 48-летняя Бабенко попала в больницу с коронавирусом

48-летняя Алена Бабенко вышла на связь с верными почитателями в Instagram. Так, актриса театра и кино объяснила поклонникам свое долгое отсутствие в «эфире». По словам знаменитости, ее в буквальном смысле завалили вопросами о самочувствии и здоровье. Артистка поспешила успокоить подписчиков, заверив, что сейчас она чувствует себя значительно лучше.

Бабенко подметила, что многих интересовала причина, побудившая ее покинуть шоу «Танцы со звездами». Как говорит актриса, она не любит говорить о своих «болячках». Однако оставить все слухи без комментария знаменитость не смогла.

Как выяснилось, Алене пришлось самоизолироваться и отказаться от участия в проекте «Танцы со звездами». На это Бабенко пошла осознанно, как только почувствовала легкое недомогание. Позже, сдав все необходимые анализы, знаменитость узнала, что ее тест на CoViD оказался положительным. В настоящее время актриса находится в стационаре под наблюдением врачей и утверждает, что болезнь стала отступать.

«Что было? Слабость и температура», — отметила Бабенко.

Ко всему прочему, актриса поблагодарила поклонников за слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Напомним, что побороть коронавирус удалось 70-летней Надежде Бабкиной. С двухсторонним воспалением легким в Коммунарке оказался также и Александр Васильев. Певица-народница, как впрочем и историк моды, уже вернулись на съемочную площадку программы «Модный приговор» на Первом канале, выдержав положенный срок карантина после выписки из больницы.