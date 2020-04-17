Карантинное настроение: Рози Хантингтон-Уайтли хочет еще одного ребенка от Джейсона Стэтхэма

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли скучает в самоизоляции. Звезда попросила своих подписчиков в Instagram накидать ей вопросов, на самые интересные из которых она с удовольствием ответила. Разумеется, чаще всего фанаты спрашивала о ее отношениях с актером Джейсоном Стэтхэмом.

Как выяснилось, впервые модель познакомилась со звездой Голливуда очень давно, еще в 2009 году, на одной из вечеринок в столице Великобритании. Тогда между ними пробежала искра и оба сразу поняли, что это любовь, хотя встречаться начали лишь в 2010 году. Напомним, что Стэтхэм сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца еще в 2016 году, но пара до сих пор не назначила дату свадьбы. Оба уверяют, что документально заверенный брак — это не так важно.

На вопрос о том, хотят ли звезды завести еще детей, Рози ответила, что они были бы очень этому рады.