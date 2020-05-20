«Он стройный как кипарис»: 70-летняя Бабкина восхитилась похудевшим Васильевым

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина поспешила вернуться на съемочную площадку «Модного приговора». Певица-народница чувствует себя хорошо и не намерена пренебрегать работой. После выписки из больницы артистка выдержала положенный карантин. Как впрочем, и ее соведущий Александр Васильев. Историк моды слег с двухсторонней пневмонией вслед за Надеждой Георгиевной. Искусствоведа на «скорой» доставили в Коммунарку. Пока Васильев проходил лечение, на съемках ток-шоу его временно заменял Дмитрий Дибров. Однако сейчас по прошествии нескольких недель, историк моды почувствовал себя значительно лучше.

На съемочной площадке «Модного приговора» историк моды поспорил с Бабкиной на тему того, кто из них больше похудел после перенесенной болезни. Примечательно, что возлюбленная Евгения Гора сделала комплимент постройневшему Александру Васильеву. В свою очередь, искусствовед заверил, что и Надежда Георгиевна заметно похорошела.

«В этой одежонке, он стройный как кипарис! Вы что, не видите?!» — обратилась певица к операторам. «Ну, я действительно сбавил пять килограммов. Не так как Надежда, конечно…» — вторил Бабкиной историк моды. «Ой, да ладно! Ты уже набрал…» — с юмором отметила артистка. «Нет, не набрал… Но наберу, когда я приду к вам в сентябре на юбилей!! Вот тогда я покушаю от души», — успокоил соведущую Васильев.

Историк моды не стал скрывать, что он рассчитывает получить приглашение от Бабкиной на ее юбилей. Свое 70-летие «казачка Надя» отметила еще в марте. Однако из-за пандемии возлюбленная Евгения Гора перенесла празднование на осень.