«Заразиться можно было где угодно»: Васильев в Коммунарке переживает за состояние Бабкиной

Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале признался, что не может с точностью сказать, что получил двухстороннее воспаление легких после съемок с Надеждой Бабкиной. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, у исполнительницы народных песен диагностировали коронавирус.

По словам историка моды, он дает себе отчет в том, что мог заразиться где угодно и при любых условиях. Сейчас находясь в Коммунарке, телеведущий переживает за состояние Надежды Георгиевны. Ведь болезнь 70-летней певицы протекает значительно тяжелее, чем у него самого.

«Заразиться можно было где угодно… Я начал лечиться в домашних условиях всеми известными мне народными средствами. Но все без толку. Кашель становился все более глубоким, температура стала подниматься выше — до 38 градусов», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Все это время историк моды не покидал своей квартиры и планировал оставаться дома до полного выздоровления. Однако узнавшая о состоянии Васильева телеведущая Арина Шарапова сразу же позвонила Елене Малышевой, которая не теряя времени вызвала бригаду «скорой помощи». Так, искусствовед оказался в Коммунарке.

По словам Васильева, он прекрасно понимает, что ему очень повезло. Так как он попал в нужное время в нужное время. Историк моды получает все необходимое лечение, ему также ставят капельницы. Но к аппарату искусственной вентиляции легких пациента подключать не стали. Телеведущий сетует на то, что ему все время хочется спать и нет никакого желания отвечать на телефонные звонки. Александр дважды сдал тест на коронавирус, и дважды анализы были отрицательными.