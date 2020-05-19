Принц Гарри и Меган Маркл задолжали крупную сумму денег

Принц Гарри и Меган Маркл не смогли просто разорвать с прошлым. Жизнь при дворе оставила свой отпечаток и если от монарших обязанностей герцога и герцогиню Сассекскую освободили, то от финансовых — нет.

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Супруги должны будут вернуть долг в казну Соединенного королевства. Речь идет о сумме в 2,4 миллиона британских фунтов — эти деньги пара потратила на ремонт своего владения Фрогмор-хаус. Имение супруги получили от Елизаветы II сразу после свадьбы, но пожить в поместье удалось совсем немного — под давлением Меган Маркл внук Ее Величества принял решение отказаться от своих обязанностей и перебраться в Канаду, а затем в Америку.

Чтобы крупная сумма не пробила серьезную брешь в бюджете семьи, было решено выплачивать долг в рассрочку. Планируется, что погашать заем Сассекские будут частями, по 18 000 фунтов в месяц. При таком раскладе на полную выплату долга уйдет порядка 11 лет, пишет сайт Актуальные новости.