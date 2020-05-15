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Красотка и сердцеедка: бывший одноклассник Меган Маркл поделился историей из прошлого

Нема Ванд обрисовал супругу принца Гарри в достаточно неожиданном свете.

Красотка и сердцеедка: бывший одноклассник Меган Маркл поделился историей из прошлого
Меган Маркл. Фото: globallookpress

В конце лета супруга принца Гарри, Меган Маркл, будет отмечать свой 39-й день рождения. Но ей не стоит забывать о более ранних годах, когда она не была такой успешной и знаменитой. Впрочем, ей и не дают о них забыть. Один из ее бывших одноклассников, Нема Ванд, решил пообщаться с журналистами издания Daily Mail и выдал всю правду о том, какой Меган была в далекой молодости.

По словам мужчины, Маркл с самого детства привыкла быть в центре внимания и испытывала от этого истинное удовольствие. В школе ее заслуженно считали главной красоткой, а большинство мальчиков сходили по ней с ума. Хотя, по словам Ванда, это именно Маркл умело ими манипулировала. Удивительно для того подросткового возраста, но уже тогда вела она себя скорее как женщина, умело играясь с сердцами мужской половины школы.

Нема также поделился историей своего знакомства с будущей герцогиней. На одном из школьных балов Меган пришла и села к нему на колени, а также сделала комплимент его красоте, после чего намечался жаркий поцелуй, но Маркл лишь рассмеялась и убежала восвояси. Разумеется, на следующий день красотка просто сделала вид, что не понимает, о чем говорит Ванд.

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