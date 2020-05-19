«Все, что я могу сообщить»: представитель Гагариной высказался о ее разводе

Менеджер Полины Гагариной Наталья Мостакова ответила порталу Teleprogramma.pro на вопрос о разводе певицы с мужем Дмитрием Исхаковым. Ранее об этом сообщил Super.ru.

«Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений. На данный момент, это все, что я могу сообщить», — сказала она.

Ранее мы писали о том, что слухи о разрыве отношений супругов ходили давно. Сотрудники фотостудии Исхакова говорили еще в ноябре прошлого года, что у пары назрел неразрешенный конфликт. И опасались, что после разрыва отношений певица перестанет помогать супругу, что повлечет за собой закрытие бизнес-проекта Дмитрия.

Судачили также и о том, что якобы Гагариной надоело, что муж слишком навязчиво вел себя по отношению к ее карьере. К примеру, предлагая себя в качестве фотографа для интервью с певицей с различными изданиями.

Внимание! Просим обратить ваше внимание, что часть изложенной информации основана на слухах. Таким образом, она может не соответствовать действительности.