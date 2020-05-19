Скрывали долго: продюсер раскрыл подноготную развода Гагариной

Вскрылись новые подробности развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Как рассказал «Комсомольской правде» продюсер, знакомый со звездной семьей, пара не живет вместе с осени прошлого года.

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Он сотрудничал в то время с фотостудией мужа Гагариной и слышал, как ее сотрудники судачили между собой, опасаясь скорого увольнения. По их словам, супруги уже в тот момент были на грани развода, поэтому боялись, что Полина перестанет вкладывать в бизнес мужа средства. Продюсер также предположил, что певице не нравилось излишнее внимание благоверного к ее карьере. Рассказал он и о других сплетнях, которые ходили среди представителей шоу-бизнеса.

«Якобы, если глянцевое издание запрашивало интервью Гагариной, им мягко намекали, что беседа с певицей возможна, если в статье будут использованы фото мужа Полины Дмитрия Исхакова», — рассказал КП знакомый пары.

Таким образом Гагарина якобы помогала своему мужу продвигать себя в качестве успешного фотографа.

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