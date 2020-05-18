Ведущая «Давай разведемся» посоветовала, как пережить развод во время пандемии

Ведущая судебного шоу «Давай разведемся»Екатерина Романова в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro дала совет, как пережить разлад в семье во время пандемии коронавируса. Многие столкнулись с тем, что остались без работы и решиться на уход сложно хотя бы из-за финансовых причин.
Продолжительная самоизоляция показала все проблемные стороны отношений, все скрытые конфликты вышли наружу. Если стало понятно, что сохранить отношения не удастся, а разъехаться нет возможности, то нужно найти дело по душе и по минимуму реагировать на партнера.
«Увлечься, начать чем-то заниматься, чтобы создать некий кокон вокруг себя и сосредоточится на чем-то приятном, постараться не контактировать с агрессивной стороной», — посоветовала юрист с многолетним стажем Екатерина Романова.
Телеведущая уверена, что карантин обнажил все спорные моменты в отношениях и многие задаются вопросом: сохранять семью или нет. В этом случае нужно все взвесить, оценить «за» и «против». И если ответ отрицательный, то без сожалений идти на развод.
«Даже если новая семья не построится, то все равно будет лучше. Говорю из опыта своей практики – через три, пять лет после развода женщины почти в 100 процентах случаев говорят: «Господи, какая я стала счастливая, когда у меня в жизни нет мужиков!», — поделилась Романова.