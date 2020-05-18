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Ведущая «Давай разведемся» посоветовала, как пережить развод во время пандемии

Юрист отметила, что после развода женщина становится счастливее.

Ведущая «Давай разведемся» посоветовала, как пережить развод во время пандемии
Ведущая шоу "Давай разведемся" Екатерина Романова дала совет, как пережить расставание Фото: кадр из программы

Ведущая судебного шоу «Давай разведемся»Екатерина Романова в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro дала совет, как пережить разлад в семье во время пандемии коронавируса. Многие столкнулись с тем, что остались без работы и решиться на уход сложно хотя бы из-за финансовых причин.

Продолжительная самоизоляция показала все проблемные стороны отношений, все скрытые конфликты вышли наружу. Если стало понятно, что сохранить отношения не удастся, а разъехаться нет возможности, то нужно найти дело по душе и по минимуму реагировать на партнера.

«Увлечься, начать чем-то заниматься, чтобы создать некий кокон вокруг себя и сосредоточится на чем-то приятном, постараться не контактировать с агрессивной стороной», — посоветовала юрист с многолетним стажем Екатерина Романова.

Телеведущая уверена, что карантин обнажил все спорные моменты в отношениях и многие задаются вопросом: сохранять семью или нет. В этом случае нужно все взвесить, оценить «за» и «против». И если ответ отрицательный, то без сожалений идти на развод.

«Даже если новая семья не построится, то все равно будет лучше. Говорю из опыта своей практики – через три, пять лет после развода женщины почти в 100 процентах случаев говорят: «Господи, какая я стала счастливая, когда у меня в жизни нет мужиков!», — поделилась Романова.

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