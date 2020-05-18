Ведущая «Давай разведемся» посоветовала, как пережить развод во время пандемии

Ведущая судебного шоу «Давай разведемся»Екатерина Романова в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro дала совет, как пережить разлад в семье во время пандемии коронавируса. Многие столкнулись с тем, что остались без работы и решиться на уход сложно хотя бы из-за финансовых причин.

Продолжительная самоизоляция показала все проблемные стороны отношений, все скрытые конфликты вышли наружу. Если стало понятно, что сохранить отношения не удастся, а разъехаться нет возможности, то нужно найти дело по душе и по минимуму реагировать на партнера.

«Увлечься, начать чем-то заниматься, чтобы создать некий кокон вокруг себя и сосредоточится на чем-то приятном, постараться не контактировать с агрессивной стороной», — посоветовала юрист с многолетним стажем Екатерина Романова. View this post on Instagram A post shared by Ekaterina Romanova (@advokat_ekaterina_romanova) on Mar 16, 2020 at 2:43am PDT

Телеведущая уверена, что карантин обнажил все спорные моменты в отношениях и многие задаются вопросом: сохранять семью или нет. В этом случае нужно все взвесить, оценить «за» и «против». И если ответ отрицательный, то без сожалений идти на развод.