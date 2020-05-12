Развод и дети: на «Dомашнем» стартуют правовые программы по семейным спорам

Нынешняя весна на телеканале «Dомашний» богата на различные премьеры. С 18 мая в эфир будут выходить новые выпуски популярных правовых программ «Давай разведемся» и «Тест на отцовство». Телезрители вновь станут свидетелями судебных процессов, сторонами которых выступают некогда любящие друг друга люди. Сейчас они часто полны ненависти и намерения обобрать своего бывшего возлюбленного до нитки. И часто невинными жертвами взрослых разборок становятся дети.

Под влиянием негативных эмоций некоторые отцы становятся неузнаваемы — в экс-жене они видят врага, а в своем ребенке – партизана. Или вовсе стремятся отказаться от родства с наследниками. Дело здесь не только в мести бывшей, но и в корысти – отдавать значительную часть своего дохода не каждый мужчина в нашей стране, увы, стремится добровольно. Но и среди женщин встречаются «экземпляры»… И программы «Давай разведемся» и «Тест на отцовство» показывают эту печальную статистику ярко, где-то преувеличенно, и оттого очень поучительно.

Смотрите в эфире телеканала «Dомашний» правовые программы «Давай разведемся» и «Тест на отцовство» с 18 мая в 8:05.