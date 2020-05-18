«Построить счастливую жизнь можно и без постоянного партнера»: как снимается шоу «Давай разведемся» в период пандемии

О тонкостях разводов Екатерина Романова знает все — о себе дают знать годы юридической практики и более четырехсот выпусков судебного шоу «Давай разведемся», посвященного расставаниям и алиментам.

Она сотни раз помогала тем, кто оказался у границы краха семейной жизни цивилизовано пройти этот болезненный процесс, а иногда взглянуть на отношения по новому и сохранить семью.

О том, как правильно расстаться, какие страсти кипят на съемочной площадке, и позитивных переменах, которые принес CoViD-19, известный адвокат Екатерина Романова рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Счастье быть одному

— Самоизоляция усугубила отношения во многих семьях и подтолкнула супругов к разводу. В «мирное» время можно было бы разъехаться, начать бракоразводный процесс. Сегодня все по особому сценарию. Что посоветуете тем, кто находится на грани разрыва, но вынужден жить под одной крышей?

— Когда вы прижимаетесь к потному человеку, то запах чувствуется острее. Так же и в семьях, где есть напряжение, но некуда деться.

Я посоветую и мужу, и жене, сепарироваться хотя бы в свой внутренний мир – уйти в чтение, хобби, мысли. Начать чем-то заниматься, чтобы создать некий кокон вокруг себя и сосредоточится на чем-то приятном, не контактировать с агрессивной стороной.

Если это невозможно, то разъезжаться, расставаться. Если отношения давно были плохими, и карантин их обострил, то не стоит продолжать. Нужно освободиться от этой связи и получить шанс построить что-то новое.

Даже если новая семья не построится, то все равно будет лучше. Говорю из опыта своей практики – через три, пять лет после развода женщины почти в 100 процентах случаев говорят: «Господи, какая я стала счастливая, когда у меня в жизни нет мужиков!».

Она работает, посвящает себе время, ни с кем не обязана советоваться, никто ей не диктует ничего… Возможно построить счастливую жизнь и без постоянного партнера.

Шесть разводов и одна любовь

— Какие ситуации, в которые попали герои «Давай разведемся», оказались для вас самыми запоминающимися? В вашей юридической практике были бракоразводные процессы, которые выбивались из общей канвы?

— Пришла один раз девочка. Трое детей у нее, один – инвалид, тяжело болен. Ее муж исчез на целый год, она думала, что его убили, потому что он даже не позвонил ни разу. Подали в розыск. Она пришла разводиться, но было много совместного имущества. Почти год мы с ней собирали все документы. И вдруг появляется этот муж! Развод она приостановила.

Еще у меня есть постоянные клиенты, супруги, которые разводятся постоянно. Шестой раз уже! Сейчас у них как раз очередной период перемирия. Она – интересная женщина, увлекающаяся, блондинка. Он ее содержит на высшем уровне.

Но ей становится скучно, и она начинает доводить своего мужа придирками. Он не выдерживает, приходит ко мне: «Я развожусь». Начинаем готовить документы для бракоразводного процесса, проходит время, я получаю гонорар… Тут они мирятся и у них снова любовь.

Проходит год, два, ко мне приходит уже жена – снова разводиться. Муж подтверждает. Мы даже мебель описывали, ложки делили. Потом снова помирились.

— Планируется, что в студии вы будете призывать к ответу безответственных мужчин, которые не платят алименты своим детям. Жизнь показывает, что даже арест счетов не всегда помогает. А какие у вас будут рычаги давления на таких родителей?

— Пока у нас не развита полностью белая бухгалтерия, трудно отследить реальный достаток супруга, чтобы взыскать с него алименты. В этом плане мне очень нравится опыт Финляндии.

Там так: если супруг уклоняется от уплаты алиментов, или не работает, или его доход недостаточен для содержания ребенка, то государство выплачивает ежемесячно матери хорошую сумму. А папа становится должником государства. И оно вечно, пожизненно обрушивается на неплательщика, заставляя его работать, отбирая у него все, что падает ему в карман, выслеживая его под каждым камнем. Вот такой подход со стороны государства – идеален.

Когда мы доверяем государству заботу о детях, помощь матери, а не только возможность потом этого ребенка в армию забрать. Государство и должно добиться, чтобы все доходы были белыми, и никто не мог уклониться от своего отцовского долга.

— На ваш взгляд, существует рецепт, как сохранить нормальные человеческие отношения после расставания?

— У меня другой вопрос – а зачем? Разве что только ради воспитания детей. Если люди не смогли быть вместе, то не надо продлевать отношения с неприятным тебе человеком.

Контакты между супругами лучше минимизировать, особенно перед детьми, потому что они это все очень тонко чувствуют и потом начинают копировать это лицемерное поведение. Лучше дать ребенку понять открыто, что второй супруг тебе неприятен. Он примет и будет уважать эту позицию.

Не надо терпеть ради ребенка хамство, насилие, недоброжелательность. Он все это впитывает и воспринимает потом как норму человеческих отношений, потому что два его идеала – мама и папа, так себя вели перед его глазами.

Я своим клиентам рекомендую общаться письменно. Все хулиганы, которые оскорбляют и обзывают своих жен при личных встречах, при переходе на письменное общение сразу становятся адекватными и вежливыми. Есть отношения, из которых надо выходить только дистанцированием. Все обсуждать по смс, никаких звонков.

Маски, перчатки и никаких возрастных гостей

— Екатерина, расскажите о программе: ваша цель организовать цивилизованный развод или примирить стороны и сохранить семью?

— Нет цели примирить, если людям лучше расстаться. Но нет цели и оформить развод, если люди просто запутались и не должны потерять друг друга.

Наша задача – разобраться в каждом конкретном случае, пригласить друзей, знакомых, кого-то, кто поможет супругам со стороны взглянуть на их отношения. Чтобы они поняли – развестись или сохранить брак.

— Нужно ждать скандалов, как в популярных ток-шоу, или ваш формат будет иным?

— Скандалы случаются, когда кипят эмоции. Отношения между супругами редко бывают холодными и спокойными.

Когда они расстаются, то в суде у них появляется последний шанс высказать друг другу все накопившиеся обиды. Разумеется, кто-то срывается на крик. Но цель нашей программы не показывать скандалы, а то, как можно красиво и с достоинством завершить отношения.

От развода до счастья один шаг

— Какие коррективы в первоначальный формат программы внесла пандемия коронавируса? Будут гости в студии, герои на большом расстоянии друг от друга, маски, перчатки?

— Конечно же, все выпуски будут сниматься в соответствии с правилами и нормами, установленными в период самоизоляции и пандемии.

Не приедут пожилые участники на съемки, будет соблюдаться социальная дистанция, мы все будем пользоваться антисептиками, усилят проветривание помещений. Маски и перчатки все тоже будут носить, но не в кадре.

В студии перед камерой все находятся далеко друг от друга, не в близком контакте. Как-то будем справляться. Жизнь же продолжается.

Коронавирус, губная помада и туфли на каблуке

— Вот развод получен, штамп в паспорте стоит, а бывший супруг/супруга не унимаются: пишут гадости, строят козни, звонят, чтобы поругаться. Как избавить себя от такого досадливого общения?

— Это ситуация из учебника. Я хорошо ее знаю, мы с такими и работаем. Это психопатические личности – не ругательство, а медицинский термин. Общение с психопатом должно быть только одно: полный игнор и дистанцирование.

Золотое правило: никогда не вступать с психопатом в контакт. Сделать достоянием общественности всех родственников, друзей и знакомых все его сообщения, оскорбления, угрозы и хамство. Психопат очень боится огласки. Как только он понимает, что в дело вступают адвокаты и полиция, то сразу перестает угрожать. Запрет на всю жизнь для себя:общаться с таким человеком. Потому что он нуждается в медикаментозной поддержке, и по-другому не исправится. Вести себя с ним, как с заразным –единственный способ избежать проблем.

— Ваши планы сильно изменил коронавирус?

— Конечно. Потому что я занимаюсь экзотическим видом спорта, фридайвингом – свободным погружением на глубину. Моя жизнь – поездки на любимое море. А сейчас все закрыто, бассейны тоже, и я теперь как рыба, выброшенная на берег. Но зато другая моя страсть – садоводство,удовлетворена полностью. У меня на даче огромный огород, так что планы хоть и поменялись, но я все равно счастлива.

Это у меня свойство характера такое – как бы жизнь не менялась, я все равно остаюсь довольной. Это же не от внешних обстоятельств зависит, а от нашего внутреннего восприятия.

Но главная перемена – я губы перестала красить, потому что ношу маску. Макияж перестала накладывать, потому что лицо дезрастворами протираю. Одеваться стала проще. Появляться в маске и на шпильках – чудно. При закрытом лице какая разница, какой высоты каблук? Но надо беречь близких. У меня старенькая мама, я ее берегу, да и сама не хочу заболеть.

Меньше стали без толку болтаться по ТЦ, я кучу денег сэкономила, не приобрела за два месяца ни одной обновки, рестораны не посещала, дома ремонт начала делать. Мне кажется, что карантин как-то дисциплинировал людей, заставил посмотреть внутрь себя – что там? Внутри семьи, внутри души? В этом его плюс.