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«Самое время нанести ответный удар»: Валерия показала, как проводит вечера с Пригожиным

Известный продюсер вместо просмотра фильма с женой решил заняться спортом.

«Самое время нанести ответный удар»: Валерия показала, как проводит вечера с Пригожиным
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: https://www.instagram.com/p/CALEYlllFm4/

Певица Валерия опубликовала в своем Instagram видео с Иосифом Пригожиным. Супруга пожаловалась на то, что известный продюсер не уделяет ей должного внимания. Так, Иосиф вместо вечернего просмотра фильма с женой на диване решил, что самое время заняться спортом.

«Сели, называется, смотреть фильм. Я решила, что самое время нанести ответный удар за вчерашнее», — написала Валерия.

Мало того, что вечерний кинопросмотр сорвался, так еще Пригожин взял гири супруги. В шутку Валерия рекомендовала ему сменить вес, ведь она сама подминает гири намного тяжелее, чем та, с которой решил тренироваться продюсер. Несмотря на то, что фильм посмотреть не удалось, супруги повеселились на славу, подшучивая друг над другом весь вечер.

Надо отметить, что Валерия давно и тщательно следит за своим здоровьем и красотой. Здоровое питание вкупе с регулярными физическими нагрузками дают результат, который поклонники могут наблюдать на выступлениях певицы. Валерия давний фанат йоги, она даже пытается приобщить супруга к занятиям, но пока Иосиф дотянулся только до гири.

 

 

 

 

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ВалерияВалерия и Иосиф ПригожинИосиф Пригожинйогакарантинспорт звезд
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