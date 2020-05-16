«Вот это ракурс»: Пригожин запечатлел Валерию в неприглядной позе

Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным проводят в самоизоляции время по-разному. Он признается, что очень часто ест, а она почти все время посвящает фитнесу и занятиям иностранным языком или вокалом. Свои тренировки Валерия часто показывает и поклонникам – в личном аккаунте в Instagram звезда публикует видео с упражнениями.

На этот раз подобным видео поделился продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети. Он застал Валерию за занятиями йогой – причем, в самой неприглядной асане. Причем, все происходящее он заснял на видео. Артистка расположилась на полу пятой точкой вверх.

«Это вообще караул! Вау! Ты что делаешь? Я ведь выложу», — пригрозил Пригожин.

Он заботливо попросил жену вернуться назад в привычное положение, а не то она может сломать себе спину. Все это время он продолжал снимать и припомнил Валерии видео, которое та сняла в момент, когда он качал пресс. Подписчики посмеялись над увиденным.

«Вот это ракурс! Его же еще поймать надо», «Она Вас убьет!», «Обычное занятие йогой, а вы тут все извращенцы», «Огооо, всем бы иметь такую растяжку…» — написали в комментариях

Но нашлись и те, кто раскритиковал поступок Пригожина: «Как можно выкладывать свою жену в такой позе, Иосиф, у вас все в порядке с головой?!».