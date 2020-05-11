«Невероятно стильная»: Валерия прогулялась в пальто «Тедди», украсив его шарфом

Женщина становится красивой от разных вещей: благодаря любви, уходу за собой, ощущению счастья и хорошему чувству стиля. Похоже, что у 52-летней певицы Валерии все совпало — она прекрасно ладит с супругом Иосифом Пригожиным, следит за своей внешностью, имеет вкус. А когда выбралась после длительной самоизоляции на прогулку за город, стала к тому же чуточку счастливее.

Этим чудесным мгновением артистка поделилась со своими поклонниками, представ на фото в личном блоге в стильном образе. Звезда примерила трендовое пальто «Тедди» цвета кофе с молоком, сочетав его с коричневым шарфом, слегка небрежно обернутым на французский манер вокруг шеи.

«Как же давно я не была на свежем воздухе (редкие короткие пробежки до машины и назад — не в счет). Как же хорошо за городом, где можно погулять в тишине!» — подписала она кадр.

Образ певицы вызвал восторг среди ее поклонников.