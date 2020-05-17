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Новый клип Галустяна собрал более 50 миллионов просмотров

Известный юморист Михаил Галустян записал клип на песню «Хочу тибя любицца», которая собрала рекордное количество просмотров.

Новый клип Галустяна собрал более 50 миллионов просмотров
Михаил Галустян.

Михаил Галустян в ноябре 2019 года презентовал поклонникам новый образ. Супер Жорик вышел на сцену с песней «Хочу тибя любицца».

«Это история горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви», — гласит анонс песни.

В этом ярком клипе Михаил Галустян совмещает юмор и музыку. Получился гимн курортных и просто супер-жарких романов. Эти выходные разразились новостью, что новый клип в исполнении Супер Жорика набрал более 50 миллионов просмотров. С этим знаменательным результатом Галустяна поздравил коллега «по цеху» Гарик Мартиросян.

«Супер Жорик, ты капитальный красавчик! Ты лучший чем все! Ты короче бест оф зе бест! Ты король попа», — поддержал друга юморист.

Напомним, Михаил Галустян российский юморист начавший свой творческий путь на сцене КВН. Артист принял участие в десятках телевизионных и театральных проектах таких, как: Наша Russia, Comedy Club, Ледниковый период, Рассмеши комика, Кино в деталях и других. Голосом Галустяна озвучено множество детских мультфильмов: Кунг-фу панда (все части), Ловушка для привидения, Тролли: Мировой тур и другие.

Михаил продолжает радовать публику новыми идеями и образами. Пародии на лица кавказской национальности исполненные Галустяном, всегда пользовались большой популярностью. Собрав 50 миллионов просмотров на YouTube Супер Жорик грозится стать хитом приближающегося лета 2020.

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