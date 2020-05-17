Новый клип Галустяна собрал более 50 миллионов просмотров

Известный юморист Михаил Галустян записал клип на песню «Хочу тибя любицца», которая собрала рекордное количество просмотров.

Михаил Галустян в ноябре 2019 года презентовал поклонникам новый образ. Супер Жорик вышел на сцену с песней «Хочу тибя любицца».

«Это история горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви», — гласит анонс песни.

В этом ярком клипе Михаил Галустян совмещает юмор и музыку. Получился гимн курортных и просто супер-жарких романов. Эти выходные разразились новостью, что новый клип в исполнении Супер Жорика набрал более 50 миллионов просмотров. С этим знаменательным результатом Галустяна поздравил коллега «по цеху» Гарик Мартиросян.

«Супер Жорик, ты капитальный красавчик! Ты лучший чем все! Ты короче бест оф зе бест! Ты король попа», — поддержал друга юморист.

Напомним, Михаил Галустян российский юморист начавший свой творческий путь на сцене КВН. Артист принял участие в десятках телевизионных и театральных проектах таких, как: Наша Russia, Comedy Club, Ледниковый период, Рассмеши комика, Кино в деталях и других. Голосом Галустяна озвучено множество детских мультфильмов: Кунг-фу панда (все части), Ловушка для привидения, Тролли: Мировой тур и другие.

Михаил продолжает радовать публику новыми идеями и образами. Пародии на лица кавказской национальности исполненные Галустяном, всегда пользовались большой популярностью. Собрав 50 миллионов просмотров на YouTube Супер Жорик грозится стать хитом приближающегося лета 2020.