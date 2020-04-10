«Не разговаривать, не общаться, не есть!»: Галустян страдал на съемках нового шоу

В новом шоу «Миша портит все» актер и шоумен Михаил Галустян показывает своим зрителем, что для него нет запретных тем и недостижимых ролей. Любой образ по плечу обладателю черного пояса КВН. Однако, как выяснилось, с воплощением одного персонажа все же возникли трудности. Речь идет о знаменитом злодее Джокере из комиксов DC. О подробностях Михаил рассказал изданию «7Дней».

Как объяснил артист, было тяжело: парик, плюс весьма непростой грим, а также зубы выкрашенные «кровью». И, более того, все это очень не хотело держаться на голове Галустяна. После команды режиссера «Стоп!» актеру приходилось буквально замирать на месте, потому что любые движения и произнесенное слово грозили тем, что грим развалится на части. Так что даже попить воды нормально Михаил не мог, приходилось использовать соломинку и пить мелкими глотками.

«Не разговаривать, не общаться, не есть!» — так описывает роль Джокера Галустян.