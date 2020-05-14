«Квартира Ольге точно не достанется»: сын Алибасова пообещал лично разрешить спор о недвижимости Шукшиной

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов – младший пообещал лично разрешить спор вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной. Напомним, скандал вокруг одной из квартир возник после участия артистки в «Секрете на миллион»: в ходе беседы выяснилось, что апартаменты Лидии чудесным образом достались личному помощнику Алибасова – Сергею Моцарю. Тогда же продюсера и мужа Шукшиной обвинили в махинациях – якобы продюсер, как и другие наследники артистки, мечтают оставить ее ни с чем.

На днях в спор за апартаменты вступил сын Алибасова. Журналистам мужчина рассказал, что виновной во всей этой «заварушке» считает младшую дочь Федосеевой-Шукшиной – Ольгу. Именно она, по словам Бари, вынесла сор из избы и делает все для того, чтобы свести знаменитую мать в могилу. Алибасов-младший уверен – Ольга не зря вернулась в Москву из монастыря именно в тот момент, когда Федосеевой-Шукшиной резко стало плохо – она рассчитывала получить право распоряжения той самой квартирой.

Сейчас Бари намерен вмешаться в конфликт и лично решить, кому достанется квартира Шукшиной. Свое право на это Алибасов объяснил тем фактом, что именно он сейчас занимается решением данного вопроса, ведь отцу «абсолютно не до этого».

«У меня видение по этой квартире такое. Исходя из того, как ведет себя Ольга, она ей точно не достанется. Ну, потому что так нельзя!» — цитирует спикера «ФАН».

Алибасов также заверил – он не преследует меркантильные цели в этой истории. Ни ему, ни его отцу квартира Шукшиной не нужна, ведь они оба обеспечены своим жильем, а значит, чужая недвижимость «большого плюса тут не сделает».