Лидия Федосеева-Шукшина готова судиться с Бари Алибасовым из-за своей квартиры

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая заявила, что сейчас готовятся иски в суд. Ее звездная подопечная будет добиваться, чтобы ей вернули права на квартиру в Новой Москве.

Напомним, что сейчас жилье записано на помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря. Как считают в семействе Шукшиных, продюсер и муж Лидии Федосеевой-Шукшиной провернул аферу с квартирой.

«Полагаю, что истина будет установлена в судебном порядке. В случае, когда позиции сторон расходятся, суд назначает экспертизу». Юлия Вербицкая

Между тем Вербицкая отметила, что сама актриса верит — удастся обойтись без громкого процесса. Первоначальным ответчиком, кстати, сейчас считается не сам Бари Алибасов, а именно Моцарь, как собственник жилья. Юрист также отметила, что приветствует заявления Алибасова, что квартира принадлежит Федосеевой-Шукшиной. Правда, теперь необходимо, чтобы квартира официально была снова записана на актрису, сообщает «Комсомольская правда».