«Как отошла, так и вернется»: Алибасов не поверил, что Шукшина ополчилась на него из-за квартиры

Продюсер недавно разговаривал с супругой, и она ему о разбирательствах ничего не сказала.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов пообещал решить вопрос с квартирой с Лидией Федосеевой-Шукшиной без суда. Ранее в субботу, 2 мая, в СМИ появилась информация, что старшая дочь актрисы Мария попросила своего адвоката обратиться в следственные органы с просьбой проверить действия Бари Каримовича – тот, напомним, не так давно сначала попросил супругу переписать недвижимость на себя, а потом доверил ее помощнику Сергею Моцарю.

Сам Алибасов был шокирован появившейся информации. Журналистам он заявил, что буквально только что разговаривал с Федосеевой-Шукшиной, и она ему ни слова не сказала про проверку и документы. Квартиру Бари пообещал вернуть жене лично и без всяких разбирательств.

«Как отошла, так и вернется. И потом это квартира Лидии Шукшиной, моей жены. Мы только что говорили полтора часа о любви. Мы сами разберемся», — передает его слова «Подъем».

В перерыве между обсуждением Бари также позволил себе сокрушаться, что не может быть рядом с любимой женщиной из-за пандемии.

«Мы, к сожалению сейчас не можем валяться рядом, потому что этот коронавирус. Не надо это все слушать. Это какая-то чушь собачья», — подытожил он.