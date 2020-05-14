Дворецкий принцессы Дианы объяснил, почему Гарри женился на Меган Маркл вопреки всем

По его мнению, все дело в характере женщин.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл объяснил, почему принц Гарри женился на Меган Маркл. Против этого брака выступало все семейство принца, пожалуй, не нашлось родственников, которые бы симпатизировали американской актрисе.

Тем не менее внук Ее Величества не стал считаться с венценосным семейством и сделал предложение возлюбленной. Вот уже несколько лет пара счастлива. Под влиянием Меган Гарри отказался от свои королевских обязанностей, покинул Великобританию и согласился на переезд в США — на родину Маркл.

Дворецкий погибшей принцессы знает объяснение, почему Гарри настоял на женитьбе. Все дело в схожести женщин: характер Меган Маркл очень напоминает Диану. Их поступки и поведение часто не вписываются в общую канву и вызывают неудовольствие окружающих, но их нельзя назвать слабовольными.

«Диана могла постоять за свои убеждения, Меган Маркл тоже это под силу», — отмечает Пол Барелл.

Актриса напомнила принцу погибшую мать и поэтому он потерял голову. Но, как полагает дворецкий, если бы принцесса была жива, то между ней и герцогиней Сассекской случались конфликты. Вряд ли женщины смогли бы найти общий язык.

Баррел отмечает, что между такими женщинами ничего кроме «войны» произойти не может. Несмотря на силу характера, Маркл отличается поведением от Дианы. Если первая любит выставлять себя на показ, то вторая избегала представителей прессы, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее королевский биограф Ингрид Сьюард, которая была близко знакома с трагически погибшей принцессой Дианой, поделилась, что братья-принцы Уильям и Гарри нарушили обещание, которое дали своей матери, пишет сайт argumenti.ru.