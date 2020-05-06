Очередная победа Меган Маркл: принц Гарри продал свои охотничьи ружья

Принц Гарри уступил требованиям жены и решил расстаться со своим увлечением. Герцог Сассекский продал два охотничьих ружья, которыми владел много лет. 38-летняя Меган Маркл выступала против того, чтобы супруг увлекался охотой. Несколько лет принц Гарри обещал бросить свое хобби, но все не решался. Теперь же ситуация поменялась и внук Ее Величества выставил на продажу оружие, которым владел.
Как сообщает издание The Sun, герцог Сассекский продал два охотничьих ружья ручной работы. За оружие он попросил 50 тысяч фунтов — это примерно 62 тысячи долларов. Сделка была совершена в момент, когда семья покидала Великобританию и переезжала в Канаду.
Про покупателя известно, что он увлекается охотой и не пожалел крупную сумму денег. При этом мужчина уверяет, что приобрел оружие не потому, что оно принадлежало принцу, а стремился купить качественные образцы.
В окружении пары уверены, что принц Гарри больше не вернется к своему прежнему хобби. Такую же мысль высказала защитница природы Джейн Гудолл, которая поддерживает с герцогом дружеские отношения.
«Я думаю, что Гарри больше не будет это делать, потому что Меган не любит охоту. Полагаю, что для него в этом смысле все кончено»,— сказала она.
Охота в королевской семье — это многолетняя традиция, с самого детства принц Чарльз обучал сыновей. Впервые принц Гарри отказался принимать участие в мероприятии в 2018 году, свое решение он объяснил нежеланием ссориться с супругой. Вместо этого герцог старается активнее заниматься делами супруги, помогает ей в благотворительности, пишет сайт agrumenti.ru.
В окружении герцога все чаще отмечают, что он отдаляется от своей семьи. Совсем скоро Гарри и Меган завершат ремонт в своем новом доме и, по слухам, вместе с ними будет жить мама герцогини Сассекской — Дория Рэгланд.