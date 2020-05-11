За оскорбленную Меган Маркл вступились знаменитые актрисы

Супругу принца Гарри раскритиковали за неискренность во время чтения сказки маленькому Арчи.

Актрисы Эми Адамс и Дженнифер Гарнер вступились за Меган Маркл, которую обвинили в неискренности. Претензии к супруге принца Гарри возникли после того, как в Сети появилось видео, где она читает книгу меленькому Арчи.

Многие уверены, что знаменитая родительница делает это наиграно, чтобы понравиться публике. Среди тех, кто высказался против была американская писательница Эмили Гиффин.

По мнению Гиффин, данный ролик не что иное, как попытка Меган Маркл в очередной раз напомнить о себе.

Эми Адамс и Дженнифер Гарнер в данном конфликте выбрали сторону Маркл. Они уверены, что никакой фальши и наигранности в поведении герцогини Сассекской нет. Напротив, ее желание помочь благотворительному фонду Save the Children, для которого был записан ролик, очень похвально.

Актрисы назвали ролик«милым» и обратили внимание, что Арчи растет очень сообразительным мальчиком, пишет сайт argumenti.ru.