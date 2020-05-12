«Муж принес с работы»: Навка заразилась коронавирусом вслед за Песковым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заразилась коронавирусом вслед за мужем Дмитрием Песковым. О том, что он болен, пресс-секретарь президента сообщил во вторник, 12 мая. Практически сразу Песков поспешил всех успокоить и заявил, что с самим Путиным контактировал больше месяца назад, а значит, опасений за его здоровье нет. Однако, публику волновало и здоровье супруги Дмитрия – Татьяны Навки.

Сама спортсменка факт заражения также подтвердила. Журналистам Татьяна рассказала, что и она, и все остальные члены семьи сейчас находятся под контролем врачей. Чувствует Навка себя неплохо и уже приходит в норму. Муж и жена были доставлены в больницу, чтобы избежать дальнейшего заражения родственников. Татьяна предполагает, что коронавирус пришел в их семью из-за работы – Песков работал ровно до того момента, как узнал, что болен.

«Вся семья сидела в строгой изоляции, Дмитрий работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — передает слова Татьяны Daily Storm.

Напомним, ранее о заражении также заявил премьер-министр Михаил Мишустин.