«Пробирает прямо до слез»: Путин назвал картину о войне, которая произвела на него впечатление

Президент России Владимир Путин решил поделиться своим мнением не только по поводу решения проблемы с коронавирусной инфекцией, но и рассказал о необычной картине, которая произвела на него большое впечатление. Как выяснили журналисты программы «Москва. Кремль. Путин», речь идет о полотне художника Тараса Гапоненко под названием «Рабовладельцы». Стоит отметить ,что речь идет о картине, посвященной Великой Отечественной войне.

Как объяснил сам Владимир Путин, на полотне изображен солдат из армии Гитлера, который прячет в кобуру свое оружие, из которого он буквально минуту назад застрелил ни в чем неповинную женщину. Более того, на груди погибшей лежит младенец.

«Это пробирает прямо до слез» — поделился Владимир Путин.

Также глава добавил, что если бы мы не смогли одержать победу в Великой Отечественной войне, то в конечном итоге просто прекратили бы свое существование под пятой фашизма.