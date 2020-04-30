«Должен соблюдать самоизоляцию»: премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. О заболевании он уже сообщил президенту.

«Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию», — рассказал о ситуации премьер-министр в эфире телеканала «Москва 24».

Владимир Путин пожелал политику как можно скорее справиться с CoViD-19.

«Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — сказал Владимир Путин.

На время, пока Михаил Мишустин будет проходить лечение, исполнять обязанности премьер-министра страны назначен Андрей Белоусов.

В свою очередь глава кабмина обратился к россиянам с призывом максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. А еще посоветовал всем оставаться дома на майские праздники, сообщает ТАСС.

На 30 апреля диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 106 498 пациентов. 1073 человека скончались от данного заболевания, передает телеканал «360».