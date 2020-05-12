Мамина гордость: Фрол Малинин поступил в университет кинематографии в Мюнхене

На личной страничке в Instagram возлюбленная народного артиста России Александра Малинина поделилась с подписчиками радостным известием. Их сын получил официальное подтверждение о поступлении в университет кинематографии в Мюнхене. Эмма Малинина не стала скрывать, что гордится своим младшим наследником.

Напомним, что от первого брака у избранницы музыканта есть сын Антон, который уже успел обзавестись собственной семьей. Александр Николаевич всегда относился к пасынку как к собственному ребенку. Малинин даже усыновил старшего отпрыска жены, дав ему свою фамилию.

В одном из интервью Эмма призналась, что с появлением в семье двойняшек Фрола и Устиньи — их с Александром сыновья от предыдущих отношений взяли шефство на малышами. Никита Малинин (сын певца от Инны Курочкиной. — Прим. ред.) всегда проявлял братскую заботу о младшей сестренке. А Антон старался опекать Фрола.

В беседе с поклонниками дочка эстрадного исполнителя опровергла слухи о том, что ее отец якобы не поддерживает связь со старшим наследником. По словам Устиньи, ее родители любят своих детей одинаково, никого при этом не выделяя.

К слову, в отличие от сестры-двойняшки, которая проявляет интерес к вокалу и музыке, Фрола больше привлекала живопись. Юноша даже устраивал собственные выставки, показывая свои работы широкой публике. При этом на днях стало известно, что сын четы Малининых будет учиться в Мюнхенском университете кинематографии.