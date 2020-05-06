На карантине: 57-летняя Малинина в банном халате показала себя с маской на лице

57-летняя Эмма Малинина, как и другие знаменитости, среди которых: Яна Рудковская, Агата Муцениеце, Светлана Бондарчук, Инна Маликова, Ольга Кабо, Вера Брежнева — отдает предпочтение натуральной красоте. Возлюбленная народного артиста России Александра Малинина выбирает для себя естественный макияж, который подходит на каждый день. Также, к слову, поступает и Наталья Водянова. Модель может воспользоваться только бесцветной гигиенической помадой и гелем для бровей, отказавшись от тональной основы под макияж, туши для ресниц и румян. При этом в своем микроблоге возлюбленный русской манекенщицы Антуан Арно признался, что считает свою невесту самой красивой и желанной женщиной.

больше по теме По-весеннему: Эмма Малинина в лимонных кроссовках и легинсах прогулялась по Мюнхену Компанию возлюбленной составил народный артист России.

На одном из свежих фото избранница Александра Малинина позировала в банном халате и с маской на лице. Поделившись с подписчиками в Instagram естественным снимком без прикрас.

«Маски бывают разные… На карантине», — не без юмора отметила возлюбленная певца.

Напомним, что у Эммы есть старший сын Антон от первого брака. Примечательно, что к своему пасынку Александр Малинин всегда относился как к собственному ребенку. Певец даже усыновил мальчика. По словам артиста, именно благодаря его нынешней возлюбленной он понял, что такое отцовство. Эмма подарила мужу двойняшек: сына Фрола и дочку Устинью. В одном из интервью наследница музыканта отметила, что у них с братом было все, о чем мог мечтать каждый ребенок: любовь, внимание и любые игрушки. При этом Устинья заверила, что она всегда отдавала себе отчет в том, что их семейное благосостояние — это заслуга родителей, которые делали все возможное, чтобы обеспечить им безбедное существование.