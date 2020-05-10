«Это уже перебор!»: Плющенко заявил, что не «переманивает» к себе фигуристов

Муж бизнесвумен Яны Рудковской не оставил без внимания направленную в его адрес критику. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее стало известно о том, что «русская ракета» Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе. И выбрала в качестве наставника Евгения Плющенко. Юная фигуристка тренировалась вместе с Анастасией Щербаковой и Аленой Косторной. Спортсменка первой исполнила четверной флип среди женщин. Однако на важных стартах: чемпионате России по фигурному катанию, в финале Гран-при и на чемпионате Европы — 15-летняя Саша завоевывала только бронзовые медали.

В СМИ писали о том, что Трусова якобы покинула Этери Георгиевну из-за того, что ей не уделяли должного внимания в группе. Все произошедшее прокомментировал хореограф из штаба Тутберидзе — Алексей Железняков. Он раскритиковал действия Плющенко, намекнув на то, что муж Яны Рудковской якобы переманивает к себе готовых спортсменов, пишет 7days.

В ответ сам бывший подопечный Алексея Мишина заверил, что слишком долго терпел подобные безосновательные нападки в свой адрес. Олимпийский чемпион уточнил, что он не занимается пиаром и не вмешивается в чужую работу.