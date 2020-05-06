Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко

Спортсменка объяснила свое решение тем, что не получала достаточного внимания от наставника.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова прекратила сотрудничество с тренером Этери Туберидзе. Новости о том, что спортсменка решила поменять наставника появились 6 мая.

Как сообщают источники Sport24, Трусова приняла решение недавно. Причиной стало недостаточное внимание, которое она получает в своей тренировочной группе.

«Она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания», — комментируют источники издания.

По мнению фигуристки, она заслуживает большего интереса, хотя бы потому, что самой первой из остальных в группе научилась делать четверные прыжки.

За время сотрудничества с Тутберидзе Александра Трусова показала отличные результаты — освоила четверной тулуп, сальхов, лутц и флип, а также тройной аксель.

Новым тренером фигуристки может стать Евгений Плющенко. Сейчас двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию занимается ледовыми шоу, тренирует своего сына — маленького Сашу Плющенко.

Комментировать ситуацию он отказался.

Ранее Тутберидзе покинула еще одна ее воспитанница — Евгения Медведева. Чемпионка предпочла начать сотрудничество с канадским тренером и не жалеет о своем решении, сообщает телеканал «360».

В мире фигурного катания многие склонны критиковать способы воспитания, которые применяет Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1972 года Беатрис Шуба недавно назвала воспитанниц российского тренера — одноразовыми.