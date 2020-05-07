«Спортсменов, которых он воспитал, еще нет»: хореограф из группы Тутберидзе высказался о Плющенко

По словам Даниила Глейхенгауза, после перехода к нему фигуристок их результаты не улучшались.

Хореограф из группы Этери Тутберидзе, от которой к Евгению Плющенко ушла одна из лучших учениц Александра Трусова, Даниил Глейхенгауз заявил, что пока сложно рассуждать о тренерской карьере двукратного олимпийского чемпиона и супруга продюсера Яны Рудковской.

По словам хореографа, безусловно, Плющенко был талантливым спортсменом. Однако это вовсе не свидетельство того, что фигурист добьется успехов как наставник. Лишь время может ответить на этот вопрос.

«Спортсменов, которых он воспитал, еще нет. Спортсмены, которые к нему переходили, Сотникова, Саханович, Тараканова, никто из них не показал результатов лучше, чем у предыдущих тренеров». Даниил Глейхенгауз

больше по теме Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко Спортсменка объяснила свое решение тем, что не получала достаточного внимания от наставника.

Как отметил Глейхенгауз, многие спортсменки, уходя к другим наставникам, хотят развиваться. У них неплохой бэкграунд, на котором она пробуют добиться успеха у новых тренеров.

Хореограф также отметил, что ему известны суммы, которые получают за переход фигуристки. При этом, как он отметил, сейчас в мире куда серьезнее проблемы, чем маленькие перестановки внутри российских групп по фигурному катанию, сообщает «Спорт-Экспресс».