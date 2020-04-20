«По волнам памяти»: дочь Изаксон показала, как танцевала на концерте Маликова

Сидя на домашней изоляции, 20-летняя Стефания Маликова решила разобрать архивы. На личной страничке в Instagram младшая дочка Елены Изаксон поделилась памятными видеороликами. На одном из которых девушка показала, как она танцевала на концерте отца.

Еще в январе певец и композитор отпраздновал свое 50-летие. По этому случаю дочка музыканта подарила имениннику альбом с семейными фотографиями. По словам Стеши, она долгое время раздумывала над тем, какой же сюрприз ей подготовить для любимого папы. Перебрав все возможные варианты, наследница именитой фамилии пришла к мнению, что фотокнига станет лучшим из всех возможных подарков.

«Это шикарно!» — похвалил Стефанию певец.

В беседе с поклонниками Маликова не стала скрывать, что на самоизоляции ей не достает танцев и веселья. Поэтому девушка решила пересмотреть видеоролики с праздничных шоу и концертов. Так, на одном из кадров Стеша предстала в украшенной блестками блузе с модными рукавами-фонариками.

«По волнам нашей памяти… Душа просит танца», — добавила Маликова.

Ко всему прочему, на домашней изоляции младшая дочка Елены Изаксон вместе с мамой оттачивает кулинарное мастерство. Так, Стеша уже подавала к завтраку блинчики и оладьи. Напомним, что в семье Дмитрия Маликова помимо дочери есть и двухлетний сын Марк. По словам певца, его наследник уже научился считать до десяти и любит танцевать «Калинку-малинку».