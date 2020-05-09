«Примерно от 50 до 80 миллионов»: Рудова напомнила число погибших в Великой Отечественной Войне

Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram поздравление с великим праздником Победы в Великой Отечественной Войне. Актриса выразила слова благодарности ветеранам за бесценный подвиг и чистое небо над головой. Так же Наталья отметила, что число жертв не поддается описанию и на сегодняшний день не известно точное число погибших.

«Каждый человек должен помнить что общая численность погибших в ходе Второй Мировой по разным данным, примерно, от 50 до 80 млн. человек, включая и военных, и гражданских», — написала Рудова. View this post on Instagram A post shared by Natalia Rudova (@rudovanata) on May 9, 2020 at 1:38am PDT

Актриса призвала сохранить память о бабушках и дедушках. Наталья отметила, что они совершили невозможное, чтобы следующие поколения могли спокойно дышать. Ценить и помнить — это та самая благодарность, которую мы должны передавать из поколения в поколение, тем самым приумножая ее. Подписчики Рудовой так же поспешили выразить свое мнение в связи с праздником Победы под постом звезды.