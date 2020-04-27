9 мая «Бессмертный полк» пройдет в режиме видеотрансляции

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года все же состоится, но только в онлайн-формате. Видеотрансляция пройдет на более 200 медиаэкранах города Москвы, а также на официальном сайте мероприятия и в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе движения «Волонтеры Победы».

Напомним, ранее президент Владимир Путин перенес проведение массовых праздничных мероприятий Дня Победы на более поздний срок, когда страна поборет коронавирус. Тогда «Волонтеры Победы» заявили, что «Бессмертный полк» пройдет дважды в этом году. То есть он, как обычно, будет следовать за военным парадом в новую дату, и 9 мая в режиме онлайн. Видеотрансляция будет состоять из фотографий россиян с портретами своих фронтовиков. Чтобы принять участие в этом «шествии», необходимо заполнить специальную форму на сайте акции, на портале проекта «Банк памяти» или в одной из соцсетей, которые поддержали идею. Волонтеры будут модерировать заявки граждан, чтобы исключить случаи хулиганства или обмана.

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Предполагается, что, независимо от возможности принять участие в акции, в День Победы в каждой российской семье будут вспоминать своих ветеранов и истории предков, связанные с войной.