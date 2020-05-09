Екатерина Варнава рекомендовала не выходить из дома на салют Победы

Екатерина Варнава в своем Instagram отметила, что 9 мая для нее и для жизни каждого человека особенный праздник. Особенный, трогательный, грустный, но в то же время очень счастливый день. Артистка отметила, что не может назвать День Победы праздником в общественном понимании. Она воспринимает его больше, как День Памяти и свободы.
«Я могу назвать его Днем всепоглощающей любви и трагедии. Важность этого дня безоговорочна, безвременна и всегда будет актуальна для тех, кто ценит жизнь человека.
С Днем Победы! С Днем мирного неба над головой», — написала Варнава.
Так же Екатерина отметила, что в этот важный для народа день не нужно забывать про ограничения введенные из-за пандемии короновируса. Артистка посоветовала поклонникам не выходить из дома несмотря ни на что.
«Надеюсь, вы проявите ответственность и здравомыслие и останетесь сегодня дома, потому что наша борьба с эпидемией еще не окончена. Ни один салют не стоит вашего здоровья, ваших близких и всех, кого вы можете встретить по пути», — отметила Екатерина.
Мнение поклонников Екатерины было не однозначным. Многие не поняли смысла послания Варнавы. Комментарии разделились.
«Люди землю грызли, умирали! А мы позорники заболеть боимся! Салют отменили. Парад отменили! Позорище», «Правильно сказано день памяти и скорби», «Прекрасные слова», — написали подписчики.