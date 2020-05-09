Екатерина Варнава рекомендовала не выходить из дома на салют Победы

Екатерина Варнава в своем Instagram отметила, что 9 мая для нее и для жизни каждого человека особенный праздник. Особенный, трогательный, грустный, но в то же время очень счастливый день. Артистка отметила, что не может назвать День Победы праздником в общественном понимании. Она воспринимает его больше, как День Памяти и свободы.

«Я могу назвать его Днем всепоглощающей любви и трагедии. Важность этого дня безоговорочна, безвременна и всегда будет актуальна для тех, кто ценит жизнь человека.

С Днем Победы! С Днем мирного неба над головой», — написала Варнава. View this post on Instagram A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on May 8, 2020 at 11:23pm PDT

Так же Екатерина отметила, что в этот важный для народа день не нужно забывать про ограничения введенные из-за пандемии короновируса. Артистка посоветовала поклонникам не выходить из дома несмотря ни на что.

«Надеюсь, вы проявите ответственность и здравомыслие и останетесь сегодня дома, потому что наша борьба с эпидемией еще не окончена. Ни один салют не стоит вашего здоровья, ваших близких и всех, кого вы можете встретить по пути», — отметила Екатерина. больше по теме Почему запрещали «День Победы» и кто против «Бессмертного полка»: как звезды необычно праздновали 9 мая День Победы – один из главных праздников в нашей стране. В этом году он пройдет в необычном формате — в условиях самоизоляции.

Мнение поклонников Екатерины было не однозначным. Многие не поняли смысла послания Варнавы. Комментарии разделились.