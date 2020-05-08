9 мая Лев Лещенко даст онлайн-концерт в московском метро

Певец споет патриотические песни, в том числе и свой коронный хит — «День Победы».

Вылечившийся от коронавируса 78-летний певец Лев Лещенко даст онлайн-концерт в московском метро 9 мая. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Трансляцию выступления вокалиста в 10:30 проведет YouTube-канал ведомства, а затем она появится в доступе ряда отечественных онлайн-платформ. Ожидается, что Лещенко исполнит «День Победы» и другие патриотические песни. На какой именно станции метро будет петь народный артист, не сообщается.

Добавим, что ранее из-за ограничительных мер в городе Московский метрополитен закрыл 78 вестибюлей, через которые можно попасть на станции подземки. При этом само метро не останавливало работу.

Сообщалось, что более 250 тысяч сидений в вагонах поездов ежедневно обрабатываются обеззараживающими средствами. Во всех составах, заходящих в депо, проводится влажная уборка. Также используются аппараты для аэрозольной дезинфекции.