«Вторая сенсация!»: после заявления о разводе Варнава рассказала о новом ухажере

Екатерина Варнава на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» сделала неожиданное заявление. Оказывается, она уже год как порвала со своим гражданским мужем Константином Мякиньковым, с которым прожила вместе шесть лет. Среди причин она назвала слабый характер мужчины.

Однако этим актриса не ограничилась и продолжила раскрывать завесу тайны над своей личной жизнью.

«Вот тебе вторая сенсация! Возможно, за мной сейчас кто-то ухаживает», — заявила Варнава.

Она рассказала, что это сильный мужчина творческой профессии, в какой-то степени связанной с кино, но не коллега. С ним артистка не ведет никаких совместных проектов. По ее словам, новый кавалер привлек ее внимание своим интеллектом.

«Я не ощущала такого уже давно. Это такой кайф! Этот человек может поставить меня на место. И вообще, мы постоянно находимся в интеллектуальной дуэли. Это очень классно», — призналась звезда.

Пока, признается Варнава, их отношения даже не на начальном этапе, а в стадии предисловия. Мужчина делает ей сюрпризы, присылая неординарные подарки.