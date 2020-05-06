Мамаев выплатил ведущей «Доброго утра» более 300 тысяч рублей за поврежденную машину

Несмотря на то, что иск был предъявлен также Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому, футболист решил сам компенсировать ущерб Ольге Ушаковой.

В октябре 2018 году Павел Мамаев и Александр Кокорин так отпраздновали годовщину своей дружбы, что устроили драку. Сначала спортсмены засветились у гостиницы «Пекин», где напали на водителя ведущей передачи «Доброе утро» Ольги Ушаковой. Во время драки пострадал не только мужчина, но и машина телеведущей. Потом компания продолжила кутеж в кафе на Большой Никитской, где повздорила с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Осенью 2019 года Мамаев, а также Кокорин и его брат Кирилл были освобождены из колонии по УДО. Но на этом история не закончилась. Несколько недель назад на футболистов подала иск в суд Ушакова. Она потребовала, чтобы ей выплатили компенсацию за поврежденный автомобиль. Девушка указала сумму в размере 321 075 рублей. Несмотря на то, что иск был подан к четырем персонам, включая еще одного участника драки, Александра Протасовицкого, без лишних разговоров всю сумму выплатил Мамаев, причем единолично.

«Ознакомившись с материальным требованием истицы Ольги Маслий (Ушаковой. ― Прим. ред.), Павел Мамаев принял решение единолично компенсировать заявленную сумму в размере 321 075 рублей, что и было сегодня сделано. Таким образом, теперь истец вправе отозвать свой иск к четырем ответчикам», ― сообщил адвокат Игорь Бушманов, пишет ТАСС.

Напомним, что также тюремное заключение спасло брак Мамаева, который в тот момент трещал по швам. Алана Мамаева едва не подала на развод, но в трудной ситуации девушка не бросила мужа. В итоге неприятная история за 11 месяцев сплотила семью. Все свое свободное время полузащитник «Ростова» проводит с сыном Алексом. К слову, также он продолжает поддерживать дружеские отношения с Кокориным.