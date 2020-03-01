«Я рада, что он там был»: Мамаева заявила, что благодаря тюрьме их семья не развалилась

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что 11 месяцев в колонии пошли ее супругу на пользу. Он теперь совсем другой человек.

«Мне было тяжело, когда он оказался в тюрьме. Но по итогу мы вместе. Я всегда была верной женой. Он всегда на меня рассчитывал. Он переживал, разведусь я с ним или нет. У меня, скажу честно, были мысли развестись. У меня как раз в то время умерла собака. Я почувствовала, что одинока. Я простила ему измену. Я знаю, что он изменил мне на всю страну. Но я не собираюсь гнобить его всю оставшуюся жизнь. Раньше я была уверена, что он идеальный муж. Отпускала его спокойно. Говорила другим девчонкам, женам футболистов: «Ну пусть пацаны погуляют». Алана Мамаева

Как отметила Алана Мамаева, после возвращения мужа из колонии она высказала ему все свои претензии. «У меня, можно сказать, был готовый список. Я не жалела его. Он пришел другой. Теперь более спокойный, уравновешенный. Паша меня выслушал. Отнесся снисходительно к моим претензиям», — заявила Алана Мамаева.

По ее словам, у футболиста сложились прекрасные отношения с сокамерниками. «Они со многими стали друзьями. Он стал лучше. Больше не ругается матом. Стал выдержанным. Он думает о своей жизни, что делал раньше неправильно. Я рада, что он там был. Если бы он туда не попал, то наша семья развалилась бы», — подчеркнула девушка.