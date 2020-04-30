Ольга Ушакова потребовала 300 тысяч рублей с Кокорина и Мамаева за разбитую машину

Футболисты в 2018 году подрались с водителем телеведущей.

Телеведущая Ольга Ушакова решила взыскать через суд с футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 300 тысяч рублей за разбитый ими автомобиль Mercedes, сообщает Mash.

Два года назад скандально известные спортсмены затеяли драку с водителем звезды Виталием Соловчуком, в результате чего помяли, по ее свидетельствам, корпус и замарали кровью весь салон. Как пишет Sports.ru, избитый мужчина тогда сильно пострадал и попал в Боткинскую больницу.

До сих пор никто из спортсменов не пожелал возместить Ушаковой причиненный ущерб, поэтому ведущая была вынуждена искать правды через суд.

Ранее мы писали о том, как ведущая «Доброго утра» отреагировала на скандал вокруг темы домашнего насилия. Мама четырех девочек уверена, что руку ни в коем случае нельзя поднимать ни на женщин, ни на детей, ни на кого-либо.