«Оплачиваю домработницу»: Башаров озвучил размер материальной помощи экс-жене

Актер считает, что Шевыркова должна быть ему за это благодарна.

Марат Башаров на днях засветился с очередной скандальной историей. Актер поссорился со своей бывшей супругой и выложил кадры в Сеть.

На видео Елизавета Шевыркова обвиняет экс-благоверного в том, что он принял алкоголь, оставшись вдвоем с их сыном Марселем. Мужчина же категорически это отвергает. У девушки в итоге не выдерживают нервы, и она накидывается на бывшего мужа с кулаками.

Этот ролик снял и выложил в Интернет сам Марат, по его словам, своим поступком он хотел показать, что экс-супруга его оскорбляет. Артист уверен, что не заслужил этого, ведь Лизу он до сих пор искренне любит и полностью обеспечивает ее и сына.

По словам Башарова, он подарил Шевырковой три квартиры, которые она переделала в одну огромную, платит за нее коммуналку и сделал дорогой ремонт. Кроме того, девушка получила от него в дар два гаража, обслуживание которых тоже на его плечах.

«Оплачиваю домработницу, даже ее машину мою и обслуживаю — она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?» — удивляется актер.

Заметим, что ежемесячная сумма алиментов для сына тоже немаленькая – 140 тысяч рублей, разоткровенничался заслуженный артист в разговоре с корреспондентом КП.

Ранее мы писали о реакции Елизаветы Шевырковой на случившееся. Девушка до сих пор не может прийти в себя.