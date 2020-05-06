«Лиза меня оскорбляет»: Башаров прокомментировал скандальный ролик с экс-женой

Марат Башаров в последнее время стал одним из главных антигероев отечественного шоу-бизнеса. Вначале актер засветился сразу на нескольких телевизионных шоу с немного подзабытыми историями с рукоприкладством, а потом он вдруг сам обнародовал ролик, где предстает в весьма неоднозначном виде.

Напомним, артист выложил в Сеть видеокадры ссоры с последней экс-супругой Елизаветой Шевырковой. В кадре женщина приезжает к бывшему мужу, чтобы забрать гостившего у него сына Марселя. Отставной супруг показался ей пьяным, в чем она эмоционально его и обвиняет, заявляя, что он уже испортил одному ребенку психику. А теперь, дескать, она не даст этого делать и в следующий раз явится к нему с полицией. Судя по всему, девушка имела ввиду дочь актера Амели.

Башаров спокойно наблюдает за происходящим и категорически отказывается от того, что он пьян. Мальчик тоже не выглядит испуганным. А вот Елизавета не выдерживает и прикладывает руку к супругу.

Башаров объяснил «Комсомольской правде», зачем он обнародовал этот ролик.

«Хотел показать, что Лиза меня оскорбляет. За что со мной так поступать?» — сказал он.

По словам Марата, он практически полностью содержит свою бывшую жену, подарил ей 3 квартиры и даже оплачивает за них коммуналку. Дает ей огромные алименты и привозит с гастролей подарки, поэтому такую реакцию он считает неправильной. Актер признался, что до сих пор любит Лизу, ну а сына просто обожает.