«Перевариваю»: экс-супруга Башарова впервые высказалась о скандале с мужем

Елизавета Шевыркова обвинила актера в ненадлежащем присмотре за сыном.

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова впервые прокомментировала скандал, произошедший между ней и экс-супругом. Напомним, актер обнародовал видеокадры с произошедшей ссорой в Сети.

На них девушка приезжает к артисту за их общим сыном Марселем и обвиняет его в алкогольном опьянении и ненадлежащем присмотре за ребенком, угрожая полицией. Марат отказывается от претензий.

Выкладывая этот ролик во Всемирную паутину, актер хотел показать людям, что бывшая жена его обижает. И это несмотря на то, что он содержит не только сына, но и ее саму.

«Комсомольская правда» попросила Елизавету высказаться по поводу произошедшего.

«Пока не готова комментировать, перевариваю все произошедшее», — сказала Шевыркова.

Ее брат Федор подтвердил, что девушка действительно прибывает в настоящий момент в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Она сейчас приходит в себя и думает, как оградить ребенка от негатива. Эта неприглядная сцена была незапланированной», — высказался он.

Мужчина категорически отверг версию о том, что ссора была разыграна специально для пиара.