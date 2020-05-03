«Это волшебство зовут Стася»: Александр Петров романтично представил свою возлюбленную

30-летний Александр Петров в последнее время буквально кричит о своей любви к 24-летней актрисе Стасе Милославской. Пара давно вместе, однако долгое время скрывала это от публики. Первое их совместное появление в свете произошло в ноябре.

А в конце 2019-го года артист решил публично признаться в своих чувствах к девушке. Выйдя на сцену кинотеатра «Октябрь» в Москве, он сказал, что очень любит ее и крайне благодарен за то, что она появилась в его жизни.

Скоро Милославской исполнится 25 лет, в преддверии этого события, Петров посвятил своей девушке трогательный пост. Он опубликовал в Instagram ее снимок, сделанный во время их совместного отдыха и написал:

«Однажды в Тоскане. Это волшебство зовут Стася. Она волшебство и четвертого у волшебства день рождения».

Отметим, что с 2017 по 2019 год актер встречался с другой актрисой – Ириной Старшенбаум. С ней он познакомился во время съемок фильма «Притяжение» и даже говорил о желании жениться. Однако вскоре, во время работы над лентой «Стрельцов», он повстречал Милославскую и всерьез увлекся ей.