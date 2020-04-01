«Скучаю по гуляниям»: бывшая девушка Петрова примерила футболку с человеком в маске

Ирина Старшенбаум продемонстрировала в личном блоге актуальный look. Актриса примерила трендовое лохматое пальто прямого кроя с укороченными брюками и кроссовками.

Однако главной изюминкой образа оказалась белая футболка с черным принтом в виде человечка в защитной маске. Бывшая девушка Александра Петрова получила ее в подарок от друзей уже давно. По ее словам, они будто предчувствовали нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

«Скучаю по закатам и гуляниям до ночи», — призналась в Instagram звезда «Вторжения» и «Содержанок».

«Классное пальто», «Вы очень красивая», «Солнечная», «Актуальненький лучок», «Восхитительная!» — посыпались комментарии от подписчиков.

Напомним, Ирина Старшенбаум встречалась с Петровым с 2017 по 2019 год. Молодые актеры познакомились во время съемок фильма «Притяжение» и даже собирались пожениться. Сейчас Александр увлечен другой артисткой — Стасей Милославской, с ней роман закрутился тоже во время работы, но уже над фильмом «Стрельцов».