Брюс Уиллис и Деми Мур станцевали на карантине

Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились на время карантина. Бывшие супруги приняти решение провести карантин вместе под одной крышей с детьми. В последнем посте их общая дочь Румер Уиллис опубликовала видео, на котором звезды вместе танцую. Экс-супруги нарядились в одинаковые комбинезоны и стали повторять движения друг за другом. На видео к ним присоединилась их дочь Таллула.

«Посмотрите, где мы находимся», — написала дочь «крепкого орешка».

Такое внезапное воссоединение Деми и Брюса порадовало многих поклонников, которые поспешили высказать свое мнение по этому поводу.

«Я не знаю, что происходит, но я рада видеть это», «Вы очень милые», «Пожалуйста, танцуйте еще», — написали поклонники звезд.

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Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис расстались 20 лет назад, прожив в браке 13 лет. У голливудских звезд три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Ларю Уиллис и Таллула Белль Уиллис. Сейчас Брюс женат на фотомодели Эмме Хэминг, и у них подрастают две дочери.