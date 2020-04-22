Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он изолировался с бывшей женой

Поклонники голливудского актера Брюса Уиллиса были немало удивлены, когда узнали, что 65-летний «крепкий орешек» ушел на самоизоляцию со своей бывшей женой Деми Мур и тремя их дочерьми. Ведь у мужчины давно уже есть новая супруга и дети от нее. Да, всем известно, что с прошлой семьей звезда боевиков сохранил прекрасные отношения, но в такой тяжелый период, разве он не должен быть со своей нынешней женой и маленькими дочками?

Сложившуюся ситуацию прокомментировала одна из наследниц Уиллиса и Мур — 28-летняя Скаут — в одном из подкастов. Девушка рассказала, что ее родители изолировались вместе с ней и ее сестрами в собственном доме в штате Айдахо, а мачеха (41-летняя фотомодель Эмма Хеминг) со своими дочерьми должны была к ним присоединиться. Однако в Лос-Анжелесе с ними приключилась беда — одна из маленьких дочерей Уиллиса напоролась ногой на иглу в парке.

«Моей мачехе пришлось остаться в Лос-Анджелесе и дождаться результатов анализов, чтобы отвезти ее к врачу, а мой отец приехал сюда. В итоге мачеха осталась с дочерьми там», — цитирует Скаут издание «Сплетник».

Она добавила, что прекрасно проводит время в компании отца, матери и сестер, да еще в доме, в котором родители ее растили. Все звездное семейство выкладывает в соцсети результаты своих затей, которыми они разгоняют скуку. Удивительно, как новая семья Уиллиса не ревнует его к прежней.

Казалось бы, такой богатый человек, как Брюс, мог бы легко привезти свою новую жену с детьми через полстраны, однако все они благоразумно заперлись на домашнем карантине и никуда не особо не перемещаются. Хороший пример добросовестной самоизоляции.