Дочь Деми Мур была на грани смерти

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса едва не отправилась на тот свет из-за наркотиков. Таллула Уиллис в одном из ток-шоу рассказала о своей вреднйо привычке, которая почти погубила девушку. Как оказалось, она страдала от наркозависимости и была буквально на грани смерти.

С четырнадцати лет дочь Деми Мур пристрастилась к алкоголю, в семнадцать ее впервые арестовали за появление на улице в нетрезвом виде. Казалось бы, самое время задуматься и остановиться, но это было лишь начало. Расставание матери с актером Эштоном Катчером нанесло еще один удар по психике девушки, после которого она пристрастилась к психотропным препаратам.

Однажды она приняла слишком большую дозу и потеряла сознание. Девушка могла умереть, но к счастью, тогда ее спасла сестра, которая случайно заглянула в комнату Таллулы. Дальше скорая, клиника, реабилитация и вот уже несколько лет девушка не вспоминает о вредной привычке, едва не убившей ее.

больше по теме Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс Подобный опыт размыл границы дозволенного и спровоцировал постоянные измены со стороны актера.

Актриса в своей книге «Наизнанку» рассказала жуткую историю о том, как ее мать продавала 15-летнюю Деми за 500 долларов незнакомцам в баре.