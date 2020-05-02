Папа дома: Джиган окунулся в отцовство по возвращении домой

Многодетный отец Денис Устименко, или рэпер Джиган, месяц находился в реабилитационной клинике. И вот, наконец, вернулся домой. Первым делом музыкант открыл купальный сезон и окунулся в бассейн, а потом отправился к своим детям.

Джиган не перестает фиксировать каждый свой шаг в Instagram. Еще бы, по соцсетям артист очевидно соскучился, ведь в клинике было запрещено пользоваться Интернетом. И очередным снимком, опубликованным в аккаунте, он растрогал сердца многих поклонников. На фото многодетный отце находится в окружении всех четверых наследников.

«Family time!» — подписал трогательное фото артист.

На снимке Джиган, счастливо улыбаясь, держит на руках малютку Давида. Старшие дети – три дочки Майя, Лея и Ариела — находятся рядом. Семейство расположилось в детской комнате и, кажется, излучает видимую идиллию.

Подписчики Джигана стали задаваться вопросами, разводится ли их кумир с супругой Оксаной Самойловой или все-таки нет. Многие убеждены, что она его простила и уже не помышляет о расставании.

«Джига в курсе,что Оксана подает на развод?», «Вот оно… Самое большое счастье!!! …береги своих детей и жену», «Никакого развода не будет надеюсь», «Берегите друг друга, вы отличная пара, счастья и удачи вам, деткам здоровья», «Сильно!» — прокомментировали некоторые фолловеры.

Напомним, Джиган посетил день рождения младшей дочери Майи и Оксаны Самойловой, и уже тогда поклонники пары поспешили сделать вывод, что развода между ним и Самойловой не будет. Однако, на следующий день многодетная мать написала, что отпустила прошлое и начала новый этап в жизни.